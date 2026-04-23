Tekkeköy Öğrencileri Bölge Şampiyonu - Son Dakika
Tekkeköy Öğrencileri Bölge Şampiyonu

Tekkeköy Öğrencileri Bölge Şampiyonu
23.04.2026 10:29
19 Mayıs Ortaokulu, Erzincan'da bölge birincisi oldu. Türkiye finallerine katılacaklar.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, Erzincan'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Bölge Finalleri'nde bölge birincisi oldu.

12 ilden katılımla gerçekleştirilen finalde farklı branşlarda yarışan öğrenciler, elde ettikleri derecelerle takım halinde bölge şampiyonluğunu kazandı.

Sare Ayyıldız 60 metre ve yüksek atlamada, Miray Ecrin Gargar uzun atlama ve 100 metre engellide, Büşra Taşkır 800 ve 1500 metrede, Betül Altıparmak cirit atma ve gülle atmada, Buğlem Öztürk ise 5x80 metre bayrak koşusunda mücadele etti.

Okul müdürü Mustafa Avcı, öğrencilerin disiplinli çalışmasının karşılığını aldığını belirterek, başarıda emeği bulunan öğretmen ve antrenörlere teşekkür etti.

Antrenör Sercan Aydemir ile beden eğitimi öğretmenleri Tülay Şahin Şener ve İsmail Yüksek eşliğinde hazırlanan öğrenciler, elde ettikleri bu sonuçla 10-12 Mayıs'ta Bursa'da düzenlenecek Türkiye finallerinde Samsun'u temsil etmeye hak kazandı.

Öğrenciler, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar'ı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekkeköy Öğrencileri Bölge Şampiyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Tekkeköy Öğrencileri Bölge Şampiyonu - Son Dakika
