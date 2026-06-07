Tekman\'da Mantar Toplayan Çift Kurtarıldı

ERZURUM'un Tekman ilçesinde mantar toplamaya giden Feleknaz-Cevdet Şenol çifti, eriyen kar nedeniyle debisi yükselen derenin karşı kıyısında mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, çifti dere üzerine çektikleri halatla kurtardı.

Olay, öğleden sonra Tekman ilçesinda meydana geldi. Feleknaz-Cevdet Şenol çifti, iddiaya göre mantar toplamak için araziye çıkı. Dereden karşıya geçerek mantar toplayan çift, geri dönmek isteyince eriyen kar sularıyla derenin debisinin yükseldiği fark etti. Dereden karşıya geçemeyerek mahsur kalan Şenol çifti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, suyu yükselen derenin karşısına halat çekti. Ekipler, can yeleği giydirdikleri çifti, halat yardımıyla karşıya geçirerek kurtardı.