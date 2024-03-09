Tekneyle gezilebilen barajda ürküten manzara - Son Dakika
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Tekneyle gezilebilen barajda ürküten manzara

Denizli'de tekneyle gezilerin düzenlendiği Cindere Barajında, yaşanan kuraklığın ardından ortaya çıkan manzara endişeye yol açtı. Su seviyesinin yarının da altına indiği baraj gönünde aynı seviyede olmaları gereken iskele ile tekne arasında metrelerce mesafe oluştu. Denizli kuraklık açısından oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. İnşallah son günlerde etkili olan yağışlar, barajların yeniden dolmasını sağlar. Mart ayında yağmurlar devam ediyor ama su seviyesi halen daha çok düşük. Eskiden bu baraj gölünde yüzen büyük bir teknemiz vardı. Ancak daha önce suyun içerisinde olan iskele, yeterli su bulunmadığı için şuan yukarıda kaldı. Tekne de iskelenin çok altında duruyor. Eğer su seviyesi yükselirse, tekne de yukarıya çıkacak ve yine bu iskeleden tekneye binmek mümkün olacak. Normalde su seviyesinde olan iskele şuan metrelerce yüksekte bulunuyor. Cindere Barajı'nda su seviyesinin yükselmesini umutla bekliyoruz.

09.03.2024 23:40  Güncelleme: 23:44
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Tekneyle gezilebilen barajda ürküten manzara

Su seviyesin düştüğü Cindere Barajında tekne ile iskele arasında metrelerce mesafe oluştu

DENİZLİ - Denizli'de tekneyle gezilerin düzenlendiği Cindere Barajında, yaşanan kuraklığın ardından ortaya çıkan manzara endişeye yol açtı. Su seviyesinin yarının da altına indiği baraj gönünde aynı seviyede olmaları gereken iskele ile tekne arasında metrelerce mesafe oluştu.

Türkiye'de küresel iklim değişikliği ile birlikte etkisi her geçen yıl biraz daha fazla hissedilen kuraklık, en çok göl, gölet ve barajları etkiliyor. Yaz aylarını oldukça kurak geçiren Denizli'de uzun yıllar ortalamasının altında gerçekleşen kar ve yağmur yağışı, kuraklığın izlerini silmeye yetmedi. Bölgenin en büyük sulama kaynağı olan Büyük Menderes Nehri üzerinde kurulan Güney ilçesindeki Cindere Barajı da iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklıktan büyük ölçüde etkilendi. Bölgenin en büyük barajlarından birisi olan Cindere Barajında, su seviyesi yarının da altına indi. 84 milyon 270 bin metreküp su tutma hacmine sahip olan ve içerisinde tekneyle gezilerin düzenlendiği baraj göledinde aynı seviyede olmaları gereken iskele ile tekne arasında metrelerce mesafe oluştu.

Denizli'nin Güney ilçesindeki Çindere Barajı'nın son durumuna şahit olan Dr. Ahmet Altınel, "Denizli kuraklık açısından oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. İnşallah son günlerde etkili olan yağışlar, barajların yeniden dolmasını sağlar. Mart ayında yağmurlar devam ediyor ama su seviyesi halen daha çok düşük. Eskiden bu baraj gölünde yüzen büyük bir teknemiz vardı. Ancak daha önce suyun içerisinde olan iskele, yeterli su bulunmadığı için şuan yukarıda kaldı. Tekne de iskelenin çok altında duruyor. Eğer su seviyesi yükselirse, tekne de yukarıya çıkacak ve yine bu iskeleden tekneye binmek mümkün olacak. Normalde su seviyesinde olan iskele şuan metrelerce yüksekte bulunuyor. Cindere Barajı'nda su seviyesinin yükselmesini umutla bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Denizli, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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