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TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak - Son Dakika
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TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak

Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, gelecek yıl Adana'da düzenlenecek.

12.12.2023 - 20:13,  Güncelleme: 20:41
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Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, gelecek yıl Adana'da gerçekleştirilecek.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in Adana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST 2024 ADANA'DA

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda, "Uzaklarda arama. TEKNOFEST 2024 Adana'da. Detaylı bilgi için TEKNOFEST sosyal medya hesaplarını takipte kalın." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek

2023'ÜN EN POPÜLER ARAMALARINDAN BİRİ OLDU

Bayraktar, TEKNOFEST'in "2023'ün en popüler aramalarından biri "TEKNOFEST nerede?" sorusu oldu? Peki "TEKNOFEST 2024 nerede?" paylaşımına yanıt vermiş oldu.

GEÇMİŞ TEKNOFEST'LER NEREDE YAPILMIŞTI?

İlk TEKNOFEST'in düzenlendiği 2018'den bugüne organizasyon, yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen festival, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 3 büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan- 1 Mayıs, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir etabı ise 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lere toplam 4,6 milyon kişi katılmıştı.

TEKNOFEST 2024 Adana\'da yapılacak
Kaynak: AA
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