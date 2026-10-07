TEKNOFEST 2026'da 19 ödül kazanan İTÜ öğrenci takımları Rektör Mandal'la buluştu - Son Dakika
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TEKNOFEST 2026'da 19 ödül kazanan İTÜ öğrenci takımları Rektör Mandal'la buluştu

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TEKNOFEST 2026\'da 19 ödül kazanan İTÜ öğrenci takımları Rektör Mandal\'la buluştu
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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST 2026'da 19 ödül kazanan İTÜ proje takımlarıyla bir araya geldi. Mandal, öğrencilerin 10 kategoride birinci, 5 kategoride ikinci, 1 kategoride üçüncü ve 3 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü aldığını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST 2026'da toplam 19 ödül kazanan İTÜ'nün yarışmalarda başarı elde eden proje takımlarıyla bir araya geldi.

Mandal, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Turgut Özal Yabancı Diller Yüksekokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İTÜ öğrencilerinin TEKNOFEST 2026'da 10 farklı kategoride birinci, 5 kategoride ikinci, 1 kategoride üçüncü ve 3 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü aldığını söyledi.

İTÜ öğrencilerinin önemli başarıya imza attığını belirten Mandal, "Bu gerçekten müthiş bir başarı. Ama başarılar hiçbir zaman tesadüf değildir." dedi.

Prof. Dr. Mandal, öğrencilerin farklı takımlar bünyesinde uzun süreli çalışmalar yürüttüğünü, öğrencilerin takımlarını temsil ettiğini, her takımın arkasında geniş bir öğrenci grubunun bulunduğunu ifade etti.

Takımların hedefinin yalnızca bir dereceye girmek olmadığını vurgulayan Mandal, öğrencilerin toplumun, Türkiye'nin ve insanlığın ihtiyaçlarına çözüm üretmeye odaklandığını dile getirdi.

Mandal, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten, diploma veren veya akademik yayın yapan kurumlar olmadığını vurgulayarak, "Üniversitelerin gündemi bilgi üretmekten daha çok toplumun ve insanlığın ihtiyaçlarına çözüm oluşturabilmek. Üniversitelerin ülkenin, bölgenin ve insanlığın ihtiyaçlarına yönelik çözüm üreten kurumlar olması gerekiyor." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden yalnızca derslerinde başarılı olmalarının beklenmesinin yeterli olmadığını anlatan Mandal, öğrencilerin farklı alanlardan kişilerle bir araya gelerek toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Yeteneklerin tek başına değil, birlikte çalışma yoluyla geliştirilebildiğini, İTÜ öğrencilerinin de çalışmalarında birlikte öğrenme, birlikte çalışma ve birlikte başarma anlayışını ortaya koyduğunu aktaran Mandal, TEKNOFEST'in bu anlayışın yaygınlaşmasına katkı sağladığını, organizasyonun öğrencilerin çalışmalarını kamuoyuna tanıtmak açısından da önemli bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Mandal, takımların stantlarını ziyaret etti.

Kaynak: AA
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