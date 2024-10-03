TEKNOFEST Adana'da STM'den Siber Güvenlik ve Savunma Tanıtımı - Son Dakika
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TEKNOFEST Adana'da STM'den Siber Güvenlik ve Savunma Tanıtımı

TEKNOFEST Adana\'da STM\'den Siber Güvenlik ve Savunma Tanıtımı

STM, TEKNOFEST Adana'da milli savunma ürünlerini tanıtırken gençlere siber güvenlik aktivite sunuyor.

03.10.2024 11:50
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Geliştirdiği milli savunma sanayi ürünlerini TEKNOFEST Adana'da tanıtan STM, etkinlikte boyamadan siber güvenliğe kadar birçok aktiviteyi ziyaretçilere sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in ilk kez yapıldığı 2018'den bu yana, gençlerle beraber olabilmek, onlarla bir şeyler paylaşabilmek, onların heyecanını hissedebilmek ve STM'nin geliştirdiği yerli milli savunma sanayi ürünleriyle gurur duymaları için TEKNOFEST'te çok aktif bir şekilde yer aldıklarını söyledi.

Havanın sıcaklığına rağmen TEKNOFEST Adana'ya çok yoğun bir katılımın olduğunu anlatan Güleryüz, "Gençlerimizin, çocuklarımızın eğlenmesi için birçok aktivitemiz var. Küçük çocuklarımız boyamalarla gemileri, dronları renklendiriyor. Sonrasında biz onu ekrana yansıtıyoruz. Dronları uçuyor, gemileri yüzüyor. Amacımız onlarda bu heyecanı yaratabilmek. İnşallah gelecekte onlar bu işleri yapıyor olacaklar." diye konuştu.

TCG İstanbul'un maketinden insansız hava araçlarına kadar birçok ürün sergileniyor

Güleryüz, geliştirdikleri milli denizaltının, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un maketinin ve taktik mini İHA ürün ailesinden çeşitli araçların da TEKNOFEST Adana'da sergilendiğini belirterek, ziyaretçilere bu araçlarla ilgili bilgi verip, onların görüşlerini aldıklarını ifade etti.

TEKNOFEST kapsamında STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği Dünya Drone Şampiyonası'na (World Drone Cup) ilişkin Güleryüz, "Türkiye Drone Şampiyonası yarışmaları çok büyük bir heyecanla tamamlandı. Bugün Dünya Drone Şampiyonası başlıyor. 32 ülkeden yarışmacılarımız var. Türkiye Drone Şampiyonası'nda birinci olan arkadaşlarımız bizi orada temsil edecek." dedi.

Güleryüz, TEKNOFEST'te çok keyifli ve mutlu edici bir ortamın olduğunu vurgulayarak, "Başta Adanalılar olmak üzere yakında olan herkes lütfen buyursunlar gelsinler. Hep beraber burada hem iyi zaman geçirelim hem de gelecek için güzel işlere imza atalım." diye konuştu.

Gençlere kariyer olanaklarıyla ilgili bilgi veriliyor

STM'nin geniş bir faaliyet alanı olduğuna işaret eden Güleryüz, askeri denizcilikten dronlara ve siber güvenliğe kadar birçok alanda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

TEKNOFEST Adana'da gençlerin ilgisini çekecek alanları ön plana çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Güleryüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siber güvenlik günümüzün olmazsa olmazı. Son zamanlarda yaşanan bazı saldırılar, yapay zekanın ve siber güvenliğin önemini ortaya koydu. Ülkemizde giderek bu alana bir ilgi oluşmaya başladı. Gençlerimizin bu alana daha fazla ilgisini çekmemiz lazım çünkü gelecekte siber güvenlik çok daha fazla kritik hale gelecek. O nedenle TEKNOFEST'te de siber güvenliğe yönelik aktivitelerimiz var. Bir taraftan da insan kaynaklarımız da burada, standımıza çok yoğun bir ilgi var. STM'de kariyer olanaklarıyla ilgili bilgi verip, gençlerimizi yönlendirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Adana'da STM'den Siber Güvenlik ve Savunma Tanıtımı - Son Dakika

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