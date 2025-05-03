TEKNOFEST Gençlerin Özgüvenini Artırıyor - Son Dakika
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TEKNOFEST Gençlerin Özgüvenini Artırıyor

TÜBİTAK Başkanı Aydın, TEKNOFEST'in gençler için önemini vurgulayarak, özgüven artırdığını belirtti.

03.05.2025 11:17
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TEKNOFEST'in ilk gerçekleştiği günden bu yana "gençlerin özgüvenini yükseltme" misyonunu üstlendiğini belirterek "Onların hayallerine ortak olmak için TEKNOFEST ve benzeri etkinlikleri çok önemsiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Aydın, AA muhabirine, TEKNOFEST'in Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den sonra şimdi de KKTC'de düzenlendiğine dikkati çekerek etkinliğe 7'den 70'e her yaştan katılımın olduğunu söyledi.

"TEKNOFEST, gençlerin özgüvenini artırıyor"

TEKNOFEST'in önemli bir organizasyon olduğunu dile getiren Aydın, TÜBİTAK'ın da buraya layık etkinlikler organize ettiğini, geliştirdikleri ürünleri meraklılarına tanıttıklarını ve uydu çalışmalarını anlattıklarını ifade etti.

Aydın, burada hedef kitlelerine ulaştıklarının altını çizerek "KKTC'de ciddi bir hedef kitlemiz var. TÜBİTAK adına bu potansiyelle bir arada olmaktan çok memnunuz. Standımızda gençler bilimle tanışıyor, DNA'nın yapısını görüyor, maketler yapıyorlar." diye konuştu.

TÜBİTAK'ın en önemli misyonlarından birinin ülkede bilim okuryazarlığını artırmak ve bilim merakını küçük yaşlardan başlayarak aşılamak olduğunu bildiren Aydın, "TEKNOFEST, gerçekleştiği günden bu yana çok önemli bir misyon üstleniyor, gençlerin, çocukların özgüvenini artırıyor. Onların hayallerine ortak olmak için TEKNOFEST ve benzeri etkinlikleri çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknoloji geliştirecek insan kaynağına ihtiyaç var"

TÜBİTAK'ın AR-GE ekosisteminde çeşitli destekler vermesinin yanı sıra ülkenin gerek duyduğu kritik teknoloji alanlarında da çalışmalar yaptığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Uzaydan savunmaya kadar ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştiriyoruz. Bu anlamda öncü olmaya çalışıyoruz. Gelecekte bu teknolojileri geliştirecek insan kaynağına ihtiyaç var. Ülkemizin altyapısını ve nitelikli insan kaynağını burs ve desteklerle çoğaltmaya çalışıyoruz. Ülkemizde bilime ilgi artarsa hem sanayicimizin hem akademisyenlerin yenilik ve AR-GE becerisi gelişir, toplumun refahı artar, ekonomik sürdürülebilirlik sağlanır."

Kaynak: AA

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