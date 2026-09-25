TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da ziyaretçilerini ağırlayacak

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin simgesi olan TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak Şanlıurfa'da vatandaşlar büyük buluşma için gün sayıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle düzenlenecek.

12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe ve Karahantepe gibi insanlık tarihine ışık tutan eserleriyle dünya vitrininde yer alan Şanlıurfa, bu kez geçmişin mirasını geleceğin vizyonuyla buluşturacak.

Tarihi sokaklardan lezzet duraklarına kadar şehirde festival bereketi ve tatlı bir telaş yaşanıyor.

Medeniyetlerin doğduğu bu topraklarda gençlerin milli teknoloji hamlesine imza atacak olmasından büyük gurur duyan kent sakinleri, gelen ziyaretçilere hem unutulmaz lezzetler sunmaya hem de Şanlıurfa'nın eşsiz misafirperverliğini yaşatmaya hazırlanıyor.

Festival süresince yüz binlerce ziyaretçinin, gündüz TEKNOFEST alanındaki yarışma ve gösterileri takip etmesi, akşam saatlerinde ise kentin tarihi ve gastronomi rotalarını keşfetmesi bekleniyor.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat, AA muhabirine, memleketi Şanlıurfa'da düzenlenecek olan TEKNOFEST için Azerbaycan'dan geldiğini söyledi.

TEKNOFEST'in dünya markası olduğunu belirten Büyükfırat, Türkiye'nin gururu olan organizasyonun kentin turizmi ve tarihiyle buluşacağını ifade etti.

Büyükfırat, TEKNOFEST'e yoğun ilgi olduğuna dikkati çekerek, "Çok büyük ilgi var. Azerbaycan'dan da buraya gelen, dünyanın birçok yerinden ilgiyle takip eden gelecek olan insanlar var. Biz önceden geldik." dedi.

Vatandaşlar heyecanlı

Esnaf Fuat Doney, TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Şanlıurfa'nın insanlık tarihinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Doney, kentin tarihi geçmişiyle Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişiminin festivalde bir araya geleceğini ifade etti.

Doney, Şanlıurfa ve Göbeklitepe semalarında Türkiye'nin geliştirdiği hava araçlarını görmenin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Dünyadaki tarih kitaplarını değiştiren Şanlıurfa ve Göbeklitepe semalarında, Bayraktar'larımızı, Akıncı'mızı, eğer imkan olursa Kaan'ımızı, Kızıl Elma'mızı görebileceğiz." dedi.

Esnaf Abdulkadir Çoban da kentte TEKNOFEST'e yönelik ilginin oldukça yüksek olduğuna işaret etti.

Festivalin Şanlıurfa'ya farklı bir canlılık getireceğini ifade eden Çoban, "Şanlıurfa halkı, 7'den 70'e herkes TEKNOFEST'i bekliyor." diye konuştu.

Kent sakinlerinden İmam Bakır Sayın da festivalin Şanlıurfa'da yapılmasının gurur verici olduğunu kaydetti.

Sayın, açılışı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, "Vatandaş olarak heyecanlıyız. Bunu canlı canlı gidip görmemiz daha güzel olur. Urfa halkı olarak TEKNOFEST'i bekliyoruz." ifadelerini kullandı.