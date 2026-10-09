TEKNOFEST Güneydoğu'da İzmir'e 3 birincilik - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu'da İzmir'e 3 birincilik

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TEKNOFEST Güneydoğu\'da İzmir\'e 3 birincilik
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ŞANLIURFA'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencilerinin tasarladığı hibrit motorlu roket 'en güzel roket' ödülünü alırken, uçak motorlarında kullanılacak nozzle tasarımı ve siber güvenlik projesiyle de Türkiye birincilikleri elde edildi.

ŞANLIURFA'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencilerinin tasarladığı hibrit motorlu roket 'en güzel roket' ödülünü alırken, uçak motorlarında kullanılacak nozzle tasarımı ve siber güvenlik projesiyle de Türkiye birincilikleri elde edildi. Koyunlarda 'Toxoplasma gondii' parazitine karşı geliştirilen aşı projesi ise ikincilik ve ticarileştirme potansiyeli ödülüne layık görüldü.

TEKNOFEST Güneydoğu'ya 37 takımla başvuran EÜ'nün 7 takımı finale kaldı. Finalde 3 takım Türkiye birinciliği elde ederken, 1 takım ikincilik ve ticarileştirme potansiyeli ödülü kazandı. Ege Yıldız Roket Takımı'nın yaklaşık 8 aylık çalışmayla geliştirdiği özgün hibrit motorlu roket, Roket Yarışması A6 Özgün Hibrit Motorlu Roket Kategorisi'nde 'en güzel roket' ödülünü aldı. Yaklaşık 2 yıldır hibrit motorlu roketler üzerinde çalışan 15 kişilik ekip, motorunu da kendisinin tasarladığı roketle yarıştı. TEKNOFEST'te Ege SkyBlue Takımı'nın uçak motorlarının son bölümünde kullanılan nozzle tasarımına yönelik projesi de Türkiye birinciliği kazandı. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile ortak yürütülen çalışma kapsamında geliştirilen tasarım, yarışmada ödüle layık görüldü. Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan Hackmasters Takımı da siber güvenlik kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Yarışmada ekiplere gerçek hayattaki sistemlere benzer zafiyetli makineler verilerek bu sistemlerdeki güvenlik açıklarının tespit edilmesi istendi. EÜ Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan Özlem Günay Eşiyok, takım kaptanı Gizem Mutlu ve takım üyesi Ayşe Çarşanlı'nın yer aldığı ProVax-T ekibinin koyunlarda Toxoplasma gondii parazitine karşı geliştirdiği canlı atenüe aşı projesi ise ikincilik ödülü aldı. Proje ayrıca ticarileştirme potansiyeli ödülüne layık görüldü.

'YAKLAŞIK 8 AYDIR GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Ege Yıldız Roket Takımı'nın takım kaptanı ve teknik lideri, Makine Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Efe Toprakçı ise TEKNOFEST Roket Yarışması A6 Özgün Hibrit Motorlu Roket Kategorisi'nde 'en güzel roket' ödülünü aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 2 yıldır özgün hibrit motorlu roketler üzerine çalışıyoruz. Yarışmadaki en zor kategorilerden biri. Çünkü motorunuzu kendinizin yapması isteniyor. Yaklaşık 8 aydır 15 kişilik takımımızla beraber gece gündüz çalıştık. Bu başarı bizi çok mutlu etti" dedi.

'TÜM SENENİN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI BULMASI GURUR VERİCİYDİ'

TEKNOFEST'te Ege SkyBlue Takımı'nda yer alan Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Eren Duru ise şunları söyledi:

"TEI'yle ortak çalışıyoruz. 'Birbirinden Bağımsız Hareket Eden Yakınsak Iraksak Nozzle Yarışması'nda, projemizle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende ödülümüzü aldık. Bu projede tasarladığımız şey uçak motorunun son kısmı, biraz daha ileri bir teknoloji. Biz bunun tasarımını yaptık ve TEI mühendislerine sunumunu gerçekleştirdik. Tüm senenin emeğinin karşılığını bulması benim için gurur vericiydi."

'RAKİPLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜYDÜ AMA YİNE DE BİRİNCİ OLDUK'

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu mezunu Yusuf Salih Serin ise Hackmasters Takımı ile katıldıkları yarışmada birinci olduklarını ifade ederek, "Çok kıyasıya ve rekabetle geçen bir yarışmaydı. Birinci gün ikinci olarak bitirdik ama özellikle ikinci gün aramızdaki puan farkını kapattık. Üçüncü günde zorlanmamıza rağmen başarılı olduk. Yarışmanın konsepti gereği size zafiyetli makineler veriyorlar. Gerçek hayattan örnekler oluyor. Bir sistemin patlamasına ya da saldırıya uğramasına neden olan zafiyetleri bulduk. Rakiplerimiz çok güçlüydü. Teknik üniversitelerden gelen ekipler vardı. Bizi çok zorladılar ama yine de birinci olduk" dedi.

'PROJEMİZ TİCARİLEŞTİRME POTANSİYELİ OLAN BİR PROJE OLARAK KABUL EDİLDİ'

EÜ Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan Özlem Günay Eşiyok ise takım kaptanı Gizem Mutlu ve takım üyesi Ayşe Çarşanlı ile ProVax-T Takımı'nda yer aldıklarını söyledi. Eşiyok, "Amacımız koyunlarda, 'Toxoplasma gondii' adı verilen bir parazite karşı canlı atenüe bir aşı geliştirmekti. Bu ülkemizde de hala büyük bir problem ve bu hastalık, hala büyük ekonomik kayıplara ve hayvan teleflerine sebep olmakta. Biz bu alana yöneldik. Genetik mühendisliği kullandık ve birçok çalışma ve test sonucunda yüzde 100 koruma yakaladık. Projemiz hem ikincilik ödülünü aldı hem de ticarileştirme potansiyeli olan bir proje olarak kabul edildi" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR BAŞARI'

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan Savran ise üniversitenin özellikle robot kategorisinde başarılı olduğunu belirterek, "37 takımımız TEKNOFEST için başvuru yapmıştı. Bunlardan 7 takımımız finalist oldu. Finalist olan takımlarımızdan 3 tanesi birincilik aldı. 1 takım ise ikincilik ve projesiyle ticarileştirme potansiyeli ödülünü aldı. Bu üniversiteler arasında büyük bir başarı. Biz de çok mutluyuz. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız da bu yıl Türkiye'nin en güzel roketini tasarladı" ifadelerini kullandı.

Ege Teknopark Genel Müdürü İrfan Konur da öğrencilerin başarısından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Ege Teknopark olarak öğrencilerimize her zaman desteğimizi veriyoruz. Bundan sonra da vermeye çalışacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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