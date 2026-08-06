TEKNOFEST Mavi Vatan-2026 Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST Mavi Vatan-2026 Hazırlıkları Başladı

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Gölcük Tersanesi'nde TEKNOFEST hazırlıklarını inceledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan-2026'nın hazırlıklarını inceledi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gençlere denizciliği sevdirmek, yaygınlaştırmak ve deniz harp teknolojisinde farkındalık yaratılması maksadıyla 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığında TEKNOFEST Mavi Vatan-2026 gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında hazırlıklara ilişkin incelemelerde bulundu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Mavi Vatan-2026 Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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