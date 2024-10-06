TEKNOFEST'te Buluşlar Ticarileşiyor

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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, TEKNOFEST kapsamında düzenledikleri fuara yatırımcıların da davet edildiğini ve buluşların hızlı ticarileşmesine katkı sağladıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TÜRKPATENT de etkinlik kapsamında 9. Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'24) yarışmacılarına ev sahipliği yapıyor. Fuara 16 ülkeden katılımcılar gelirken 298'i yerli, 56'sı yabancı olmak üzere 354 buluş alanda sergileniyor.

TÜRKPATENT Başkanı Durak, AA muhabirine, TÜRKPATENT standında gençlerle büyük heyecan yaşadıklarını söyledi.

Burada birçok teknoloji firmasının ürünlerinin katılımcılar tarafından yakından takip edilebildiğini belirten Durak, 2016'dan beri buluş fuarını paydaşlarla birlikte düzenlediklerini bildirdi.

Durak, birçok ülkeden buluşçuların Türkiye'ye geldiğini ve en başarılıların ödüllerini aldığını dile getirdi.

Bu buluşların ticarileşme sürecine yatırımcıları buluşturarak TÜRKPATENT'in de katkı sağladığını vurgulayan Durak, şöyle konuştu:

"Biz buraya aynı zamanda yatırımcıları getirdik. Yatırımcılar buluşçuları dinledi. ABD, Çin, Fas, İran, Tunus, Katar buralardan çok ciddi ilgi vardı, buluşçular katılım sağladı. Şu anda 'Demo Day'lerde buluşçuların yatırımcılara buluşlarını anlatmasını sağlıyoruz. Bu buluşların ticarileşmesi konusunda önümüzdeki süreçte görüşmeler olacak. Bizim odaklandığımız noktalardan bir tanesi de bu patentlerin ticarileşerek günlük hayatımızda kullanımının sık şekilde karşımıza çıkması. İlk defa bu kadar büyük ölçüde, bu kadar kapsamlı bir yatırımcı daveti yaptık. İlerleyen günlerde de görüşmelere devam edecekler."

1639 coğrafi işaret tescillendi

Durak, üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan "Patentle Türkiye" yarışmalarının devam ettiğini de hatırlattı. Yarışmalara başvuruların tamamen ücretsiz olduğuna dikkati çeken Durak, bu etkinliklerin üniversite öğrencileri arasında rekabeti güçlendirdiğini anlattı.

Zeki Durak, yıl sonuna kadar başvuruları devam eden yarışmaya katılım için tüm gençleri TÜRKPATENT'in internet sitesini incelemeye davet etti.

Coğrafi işaretli ürün başvurularına ilişkin de bilgi veren Durak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz coğrafi işaretli ürün olarak zengin ülkelerden biri. Şu an 1639 tescil başvurumuz var. Bu, ülkemizin değerlerinin ortaya çıktığını göstermesi bakımında önemli bir rakam. Başvuru ve tescil bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasındayız."

"Milli Teknoloji Hamlesi'nin sonuçları görülüyor"

Yapay zeka teknolojisinin kullanımının her geçen gün arttığına işaret eden Durak, patent başvuru süreçlerinde bu teknolojinin kullanılmaya başlandığını bildirdi. Durak, "Yapay zekayla üretilen patentler bütün dünyada tartışma konusu. Biz TÜRKPATENT olarak hem Avrupa ofisinin hem de dünya ofisinin üyesiyiz. Buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yapay zekayla üretilen başvuruların patent almasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bunlar bizim yakından takip ettiğimiz konular arasında." dedi.

Türkiye'nin patent ve marka süreçlerinde dünyadaki yerine ve hedeflerine de değinen Durak, şunları kaydetti:

"Dünya Patent Ofisinin verdiği rakamlara göre, biz patent başvurusunda dünyada 12'nci sıradayız. Marka tescilinde Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sıradayız. Tasarım tescilinde ise dünyada Çin'den sonra 2'nciyiz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin sonuçları olarak teknoloji konusuna ciddi bir merak var. Bunun yansımalarını patent rakamlarında görüyoruz. Patent konusunda hedefimiz dünyada ilk 10'a girmek. Marka ve tasarımdaki başarımızı patentte de elde etmek istiyoruz. Bunun için de ciddi çalışmalar yürütüyoruz."