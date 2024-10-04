TEKNOFEST'te Robot Mext'e İlgi Yağmuru - Son Dakika
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TEKNOFEST'te Robot Mext'e İlgi Yağmuru

TEKNOFEST'te sergilenen Robot Mext, ziyaretçilerin ilgisini çekti, sevgi yarışına dönüştü.

04.10.2024 23:55
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TEKNOFEST'te Robot "Mext" için sevgi yarışı

ADANA - Teknoloji tutkunlarının buluşma noktası TEKNOFEST'te yapay zeka destekli tasarlanan Robot Mext her yaş grubundan büyük ilgi çekti.

Sanayi ve Teknoloji bakanlığının standında TEKNOFEST ziyaretçileri ile buluşan robot Mext köpeğe benzer tasarımı ile herkesin sevgisini kazandı. Robot Mext'i sevmek isteyen onlarca kişi adeta yarıştı.

Sanayide, güvenlikte ve fabrika içi taşıma da kullanılmak üzere tasarlanan 100 kilogram çekebilen özelliği ile dikkat çeken Mext, aynı zamanda insanların giremedi tehlikeli zeminlere de girebiliyor. Robot köpek olarak sevilen Mext'in iş gücü yetenekleri bilgi alanların ilgisini çekerken kimi yaklaşırken korktu kimi çocuklar ise sevmek için adeta yarıştı.

Esnek hareketleri sıçrama yeteneği ile TEKNOFEST te görücüye çıkan robot Mext ziyaretçilerden tam not aldı.

Öğrencilerden Adil Erkan Tek, " Hatay'dan TEKNOFEST'e geldim. Robot köpek sevimli ve eğlenceli" dedi.

İskenderun'dan TEKNOFEST'e katılan Fethi Çetinbaş, "Ben çok beğendim. Köpeği andırıyor. Bence bir köpeği andırması için yapıldığını düşündüm açıkçası. 100 kilo yük taşıyabilmesine çok şaşırdım. Çok yetenekliymiş" diye konuştu.

Ali İmir Aydın ise. robot Mext'in teknolojisini çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te Robot Mext'e İlgi Yağmuru - Son Dakika

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