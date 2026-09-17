TEKNOFEST\'te tanışan iki arkadaş, insansız \'TOMA helikopteri\' geliştirdi

İZMİR'de, özel gereksinimli Tamer Türkay Sabır (28) ile Eyüp Akan (25), 3 yıl önce TEKNOFEST'te başlayan arkadaşlıklarını teknoloji projesine dönüştürdü. Uçak ve helikopterlere duydukları ilgiden yola çıkan arkadaşlar, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik insansız helikopter ve TOMA gibi araçların giremediği dar sokaklara su püskürtebilmesi amacıyla yaklaşık 6 ay çalışıp insansız 'TOMA helikopteri' geliştirdi. İki arkadaş, harçlıklarını biriktirip atık malzemeler kullanarak yaptıkları helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de tanıttı.

Kentte yaşayan özel gereksinimli Tamer Türkay Sabır ile Eyüp Akan, 3 yıl önce gezip öğrenmek için gittikleri TEKNOFEST'te tanışıp arkadaş oldu. Arkadaşların uçak ve helikopterlere duydukları ilgi ise teknoloji projesine dönüştü. Önce orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik insansız helikopter tasarlayan iki arkadaş, ardından TOMA gibi araçların giremediği dar sokaklara ulaşabilmesi amacıyla su püskürtebilen insansız 'TOMA helikopteri' geliştirdi. Sabır ve Akan, biriktirdikleri harçlıklar ve atık malzemelerle yaptıkları helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de tanıttı.

'6 AY ÇALIŞTIK'

Meslek lisesi mezunu olan özel gereksinimli Tamer Türkay Sabır, "TEKNOFEST'te uçakları, helikopterleri gördük. Helikopterler ve uçakları çok seviyoruz. Böyle bir helikopter yapmaya karar verdik. İlk önce Orman Genel Müdürlüğü'ne insansız orman yangın helikopteri yaptık. Ondan sonra insansız 'TOMA helikopteri' yaptık. Çünkü TOMA'larımız tanklardan ve büyük kamyonlardan yapıldığı için mahallelere ve dar yerlere pek giremiyor. Akvaryum hava motoru, su basıncı, gaz basıncı gibi malzemeler kullandık. Yaklaşık 6 ay çalıştık" dedi.

'BİRİKTİRDİĞİMİZ PARALARLA YAPTIK'

Ailelerinin kendilerine çok destek olduğunu söyleyen Sabır, "Bu helikopteri kumbaramdaki biriktirdiğimiz paralarla yaptık. Biz her gün 5 lira, 10 lira biriktirdik hem de sıfır atık olarak kullanılmayan kutu gibi malzemelerden yararlandık. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğümüze göstermek istedik ve davet edildik. 14 Eylül'de Ankara'ya gittik. Kendileri de çok beğendi ve oradaki bütün polis arkadaşlarımıza projemizi anlattık. Devamını yapmamızı söylediler. Hayalimiz ise bu helikopterin daha büyüğünü yapmak. Arkadaşım çok iyi, kalbi de çok temiz. En iyi arkadaşım Eyüp. İyi ki biz birlikteyiz. Ayrılmaz ikiliyiz, zincir gibiyiz" diye konuştu.

'ARKADAŞIMI DA ONUNLA ÇALIŞMAYI DA ÇOK SEVİYORUM'

Motor Meslek Lisesinden mezun olan özel gereksinimli Eyüp Akan (25), "İki genç arkadaş, İnsansız TOMA helikopterleri tasarladık. İçerisinde elektrik motorları var. Her yıl orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu nedenle de güzel bir tasarımla helikopter yapalım istedik. Bu helikopter su haznesi sayesinde her yere su fışkırtabiliyor. Bu fikri ikimiz bulduk ve birlikte yapmaya karar verdik. Arkadaşımı da onunla çalışmayı da çok seviyorum" dedi.