Teknosa'nın Yeni Genel Müdürü Öget Kantarcı - Son Dakika
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Teknosa'nın Yeni Genel Müdürü Öget Kantarcı

Teknosa\'nın Yeni Genel Müdürü Öget Kantarcı
08.07.2026 12:09
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Öget Kantarcı, 1 Ağustos'ta Teknosa Genel Müdürü olarak göreve başladı. 25 yıllık deneyimi var.

SABANCI Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji perakendeciliği ve dijital dönüşüm alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Öget Kantarcı'nın, 1 Ağustos tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunu olan Öget Kantarcı'nın, 25 yılı aşkın kariyeri boyunca otomotiv, telekomünikasyon, e-ticaret, dijital ticaret ve yönetim danışmanlığı alanlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlendiği kaydedildi.

ÖGET KANTARCI HAKKINDA

Profesyonel kariyerine Peugeot Otomotiv'de başlayan Kantarcı, Turkcell'de satış, operasyon ve e-ticaret alanlarında yöneticilik yaptıktan sonra Otto Group Türkiye'ye katıldı. Burada Limango, Arabulvar ve OGLI şirketlerinin ticari stratejilerine liderlik ederek dijital ticaret alanında önemli projelere imza attı. 2014 yılında eBay Türkiye'ye katılan Kantarcı, önce Ticari Direktör, ardından eBay Türkiye ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Ülke Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde şirketin büyüme stratejileri, dijital ticaret operasyonları ve bölgesel organizasyonunun gelişiminde aktif rol üstlendi. 2023-2025 yılları arasında PwC Türkiye'de Kıdemli Danışman olarak görev yapan Kantarcı; dijital dönüşüm, e-ticaret, yapay zeka, büyüme stratejileri ve teknoloji odaklı dönüşüm projelerinde çok sayıda kuruma danışmanlık verdi.

Son olarak Alghanim Industries bünyesinde faaliyet gösteren Xcite Kuwait'te Kıdemli Genel Müdür olarak görev yapan Kantarcı; şirketin omni-channel operasyonlarını, bölgesel büyüme stratejilerini ve yeni nesil marketplace dönüşümünü yönetirken, yapay zeka destekli dijital dönüşüm projelerine liderlik etti.

Teknosa Genel Müdürü olarak görev yapacak olan Öget Kantarcı'nın öncelikleri arasında müşteri deneyimini daha da ileri taşımak, omni-channel yapıyı güçlendirmek, yapay zeka destekli dijitalleşmeyi hızlandırmak ve Teknosa'nın sürdürülebilir büyüme stratejisini yeni nesil perakende anlayışıyla desteklemek yer alıyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Öget Kantarcı, 2018 yılından bu yana TÜSİAD üyesi olup Galatasaray Spor Kulübü Kongre üyesidir.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ağustos, Teknosa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknosa'nın Yeni Genel Müdürü Öget Kantarcı - Son Dakika

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