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- Tel Aviv'de 120 bin kişilik hükümet karşıtı protesto

TEL AVİV - İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 120 bin kişinin katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana en büyük hükümet karşıtı protesto gerçekleştirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı eylemler devam ediyor. Binlerce kişi Tel Aviv sokaklarına akın etti. Hükümet karşıtı slogan atan eylemciler, rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılması ve Netanyahu'nun görevden alınarak erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu. Tel Aviv'deki Demokrasi Meydanı'nda ateş yaktan protestocular ile göstericileri dağıtmak isteyen polis arasında arbede yaşandı. Polis ile göstericiler arasında tansiyonun yükseldiği eylemde aralarında Tel Aviv Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Avi Ofer'in de bulunduğu 14 polis yaralandı. Polis, eylemcilere tazyikli su sıkarken 2 gösterici de gözaltına alındı.

Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında da Netanyahu ve hükümet karşıtı eylem gerçekleştirildi.

Tel Aviv'de 7 Ekim'den bu yana en büyük protesto

Göstericiler, Tel Aviv'de gerçekleştirilen yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı eylemin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen en büyük hükümet karşıtı eylem olduğunu ifade ediyor.