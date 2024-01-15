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Tel Aviv'de Araçla Ezme Saldırısında 14 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tel Aviv'de Araçla Ezme Saldırısında 14 Kişi Yaralandı

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında gerçekleşen 'araçla ezme' eyleminde 3'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı. Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada gerçekleşen saldırılar sonucunda yaralanan kişilerin durumu hakkında bilgi verilmedi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Tel Aviv\'de Araçla Ezme Saldırısında 14 Kişi Yaralandı
15.01.2024 - 15:45,
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İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında "araçla ezme" eyleminde 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırıların tek araçla mı yoksa ayrı araçlarla mı yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ra'anana Belediye Başkanı Chaim Broyde de Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tel Aviv'de Araçla Ezme Saldırısında 14 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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