Tel Aviv'de Ateşkes İçin Gösteri - Son Dakika
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Tel Aviv'de Ateşkes İçin Gösteri

İsrailliler, Tel Aviv'de Gazze'de ateşkes ve esir değişimi için protesto düzenledi.

15.01.2025 04:16
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının bir an önce duyurulması talebiyle gösteri yaptı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrailliler Tel Aviv ve Batı Kudüs'te birbirine zıt taleplerle protesto gösterisi düzenledi.

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmelerin yaşanmasının ardından çok sayıda İsrailli, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası çevresinde bir araya geldi.

Muhtemel anlaşmanın bir an önce sağlanmasını talep eden göstericiler, İsrailli esirlerin fotoğrafları ve onların serbest bırakılmalarını sağlayacak anlaşmanın açıklanması çağrısında bulunan dövizler taşıdı.

Öte yandan Batı Kudüs'te ise aşırı sağcı İsrailliler, İsrail ile Hamas arasında ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda süren müzakereleri protesto etmek için toplandı.

Aşırı sağcı İsrailliler, toplandıkları meydanda trafiğin çift yönlü olarak aksamasına sebep oldu.

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması yapılmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailliler, daha önce ateşkesten yana olmadığını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya devam eden müzakereler sebebiyle tepki gösterdi.

Netanyahu anlaşmanın duyurulmasının "birkaç gün ya da saat meselesi" olduğunu söylemişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Kudüs'teki ofisinde İsrailli esir yakınlarıyla bir görüşme gerçekleştirmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun görüşmede, muhtemel ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının duyurulmasının "birkaç gün ya da saat meselesi" olduğunu ve Hamas'ın yanıtını beklediklerini söylediğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tel Aviv'de Ateşkes İçin Gösteri - Son Dakika

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