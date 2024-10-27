Tel Aviv'de Kamyon Kazası: 40 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tel Aviv'de Kamyon Kazası: 40 Yaralı

Tel Aviv yakınlarında bir kamyon otobüs durağındaki insanlara çarptı, en az 40 kişi yaralandı.

27.10.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda, en az 6'sı ağır yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, bir otobüsün yolcuları indirmek için Glilot Üssü yakınlarındaki durakta durduğu sırada bir kamyonun da durağa girerek yolculara çarptığı ifade edildi.

Kamyon şoförünün bölgedeki "silahlı siviller" tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İsrail polisi, olayı "bir saldırı olarak değerlendirdiğini", soruşturmanın devam ettiğini ve ayrıntıların araştırıldığını bildirdi.

Buna karşın İsrail basınına göre, Filistin asıllı İsrail vatandaşı şoför Rami Nasrallah'ın ailesi ise olayın bir saldırı olmadığını, Rami Nasrallah'ın yakın zamanda bir kalp ameliyatı geçirdiğini ve olayın kaza olduğunu vurguladı.

İsrail basını, polis yetkililerine dayandırdığı haberinde, vurularak öldürülen Rami Nasrallah'ın olaydan önce bir noktada kamyondaki yükleri indirdiğine dikkati çekti.

Olay yerine gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise "olayın bir saldırı olarak soruşturulduğunu ve böyle yapılması gerektiğini" söyledi.

Ben-Gvir, İsrail polisini ve "tehlike arz eden şoförü silahla etkisiz hale getiren vatandaşları" desteklediğini dile getirerek İsrail'de sivilleri silahlandırma politikasını savundu.

Sağlık ekipleri, Tel Aviv yakınlarında bir otobüs durağında gerçekleştirilen "kamyonla ezme" eyleminde 6'sı ağır yaklaşık 40 kişiye müdahale edildiğini açıkladı. Bölgedeki İchilov Hastanesi, 37 yaralının tedavi altına alındığını, özellikle durumu kritik bir yaralının "yaşam mücadelesi verdiğini" duyurdu.

Tel Aviv yakınlarındaki kamyonla ezme eylemi, İsrail ordusuna bağlı dijital, elektronik, siber istihbarattan sorumlu 8200 Birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı "Glilot" isimli karargahın yakınlarında gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Aviv'de Kamyon Kazası: 40 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:30:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tel Aviv'de Kamyon Kazası: 40 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.