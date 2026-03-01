Tel Çitten Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tenis kortunu çevreleyen tel çitin üzerinde mahsur kalan kedi, belediye ekibi tarafından kurtarıldı.

Damlataş Caddesi'ndeki Gökkuşağı Parkı içerisinde yer alan bir tenis kortunu çevreleyen tel çitin üzerinde yürüyen kedinin inemediğini görenler, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sepetli araç gönderildi. Gelen belediye ekibi, tel çitin üzerindeki kediyi sepetli araçla kurtardı. Bu sırada çevredekiler, kurtarma çalışmasını izledi.