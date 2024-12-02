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Tel Rıfat'a Dönüş Başladı

Tel Rıfat\'a Dönüş Başladı

Siviller, PKK/YPG'nin işgali sonrası kurtarılan Tel Rıfat'a geri dönmeye başladı.

02.12.2024 19:17
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Terör örgütü PKK/ YPG'nin Tel Rıfat ilçesini işgali sırasında yerinden ettiği siviller, Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütünden kurtarılan ilçelerine dönüyor.

Operasyon kapsamında Tel Rıfat sahasını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran SMO, ilçe merkezindeki tünel ve tuzaklamalara karşı tedbirler alarak, sivillerin güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

İlçe merkezinin dün PKK/YPG'den kurtarılmasının ardından, yıllar önce yerinden edilen Tel Rıfatlılar ilçeye dönmeye başladı.

Tel Rıfat'taki evlerine dönen siviller, duygularını AA muhabirine anlattı.

Ahmet Said, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İnsanın evine, toprağına dönmesinden daha güzel bir şey var mı? Çok şükür 10 yıl sonra geri döndük." dedi.

Tel Rıfat'tan 9 yıl önce göç ettirildiğini söyleyen Cemal Kapso da "Bize daha önce defalarca 'Evlerinize döneceksiniz' dendi. Yıllardır evimizden uzak, kamplarda kalıyorduk. Çok şükür PKK ilçeden çıkarıldı ve evimize döndük." diye konuştu.

Yıllar önce saldırılar sonucu evini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Kapso, "Evimize döndüğümüz için çok mutluyum. Evimizi onarıp yerleşeceğiz." şeklinde konuştu.

Ukba Hadbe de yaklaşık 9 yıl sonra ilçeye döndüğünü ve yaşadığı duyguları anlatmakta zorlandığını söyledi.

Henüz 15 yaşındayken ilçeyi terk etmek zorunda kaldıklarına anlatan Hadbe, şunları kaydetti:

"Şimdi 24 yaşında evli olarak ilçeme dönüyorum. İlçeyi girdiğimde çoğu detayını hatırlamıyordum. Genç yıllarımız buradan uzakta çadırlarda geçti. Çok şükür bütün bu acılara rağmen onurlu şekilde geri döndük. O zalimlerin hükmü altında yaşamaktansa ilçeden çıktık, şimdi anlımız dik geri döndük."

Tel Rıfatlı Ömer Bedran da 9 yıl önce terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalarak, uzun yıllar kamplarda zor şartlarda yaşadıklarına işaret etti.

Bedran, "Şu an evimim önündeyim. Bu mutluğumu artık hiç kimse benden alamaz. Kimseye de vermem zaten. Çok mutluyum. Evimizi tekrar inşa edeceğiz." dedi.

?Özgürlük Şafağı Operasyonu

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, dün PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat'taki işgali

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Esed rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

Kaynak: AA

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