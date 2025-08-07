Teleferik Kazasında Kadın Yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde üzerine çay taşımakta kullanılan ilkel teleferik düşen kadın yaralandı.
İlçeye bağlı Işıklı köyünde yaşayan F.V'nin, hasat yaptığı çayı taşıdığı ilkel teleferiğin bağlantı hattı koparak üzerine düştü.
İhbar üzerinde olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan kadın, ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
