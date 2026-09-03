Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Bir kadın, arkadaş çevresinde yaşanan ve kendilerini ikilemde bırakan olayı anlattığı bir video paylaştı. Kadının aktardığına göre arkadaşı, popüler bir flört uygulamasını kullanırken ortak arkadaşlarının kocasının profiliyle karşılaştı.

Profili gören kadın, durumu vakit kaybetmeden adamın eşine anlatmak istedi. Ancak olayı anlatan arkadaşı, bunun evlilikte ciddi sorunlara yol açabileceğini düşünerek kendisine engel olmaya çalıştı.

"KIZ TUTTURDU, SÖYLEYECEĞİM DİYOR"

Arkadaşının kararından vazgeçmediğini anlatan kadın, yaşananları "Arkadaşım, ortak arkadaşımızın kocasını görmüş. Bakıyormuş, denk gelmiş. Kız tutturdu 'Söyleyeceğim' diyor" sözleriyle aktardı.

"SÖYLEME, YUVA MI YIKMAYA ÇALIŞIYORSUN?"

Durumun eşine anlatılmasına karşı çıktığını belirten kadın ise arkadaşına, "Söyleme, yuva mı yıkmaya çalışıyorsun?" dediğini aktardı.

Arkadaşını nasıl ikna edeceğini bilemediğini söyleyen kadın, yaşadığı ikilemi anlatarak böyle bir durumda gerçeğin eşe söylenip söylenmemesi gerektiğini sordu.