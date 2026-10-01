TEM Adapazarı gişelerinde yıkım nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor - Son Dakika
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TEM Adapazarı gişelerinde yıkım nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, çalışma sürdürülen kesimlerde sürücüler yavaş gitmeli ve trafik işaretlerine uymalı. TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinde yıkım nedeniyle giriş çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'ndaki gişe adaları ve kanopilerin yıkılması çalışmaları nedeniyle gişelerden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun DSİ-2 Köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden devam ediyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun yapımı kapsamındaki üst yapı çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi'ndeki eski köprü trafiğe kapatılarak, ulaşım yeni köprü üzerinden sürdürülüyor.

Alaca-Zile yolunun 8-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin, trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik karşı güzergaha aktarılarak kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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