TEM Otoyolu\'nda cip ve TIR\'ın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Güncel

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda cip ve bakliyat yüklü TIR'ın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen bakliyat yüklü 51 ADD 507 plakalı TIR ile aynı istikametteki 34 BPF 147 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, bariyerleri aşarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Cip ise, takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu. Kazada cipte bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.