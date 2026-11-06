TEM Otoyolu'nda devrilen tır 3 şeridi kapatınca Başakşehir'de trafik yoğunlaştı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda devrilen tır 3 şeridi kapatınca Başakşehir'de trafik yoğunlaştı

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Başakşehir'de TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyreden tır devrildi ve yolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Başakşehir'de, tırın devrildiği TEM Otoyolu'nda 3 şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Tırın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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