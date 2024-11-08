TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: 5 Yaralı

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2) TEM OTOYOLU'NDA TANKER, TIR VE CEZA İNFAZ KURUMU MİNİBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI KAZA: 5 YARALI

İZMİT'te TEM Otoyolu'nda 1 tanker, 1 TIR ve Ceza İnfaz Kurumu'na ait bir minibüsün karıştığı trafik kazasında, minibüsteki 4 jandarma personeli ve 1 mahkum yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde bulunan Bekirdere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 01 ANK 900 plakalı tanker, arızalanması üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridinde durduruldu. Bu sırada arkasında olan 06 CTV 956 plakalı TIR, emniyet şeridindeki tankere çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR'ın sıkıştırdığı Ceza İnfaz Kurumu'na ait minibüs ise kazadan kurtulmak için manevra yaparak refüjdeki demir bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, Ceza İnfaz Kurumu'na ait minibüs içerisinde sıkışanları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçtaki 4 jandarma personeli ve 1 mahkümun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, araçta bulunan ve yaralanmadığı belirlenen 1 mahkum da olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti kısa süreli olarak trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.