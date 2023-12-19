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TEM Otoyolu'nda hız sınırını aşan TIR cep telefonu ile görüntülendi - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda hız sınırını aşan TIR cep telefonu ile görüntülendi

Kocaeli'de ağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu TEM Otoyolu'nda sınırı aşan bir TIR, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, TIR'ın otomobilden daha hızlı gittiği görüldü.

TEM Otoyolu\'nda hız sınırını aşan TIR cep telefonu ile görüntülendi
19.12.2023 - 15:03,
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KOCAELİ'de ağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu TEM Otoyolu'nda sınırı aşıp, hızla ilerleyen TIR, cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ACD 393 plakalı TIR, ağır tonajlı araçlar için 90 kilometre hız sınırının bulunduğu otoyolda şerit değiştirerek hızla ilerledi. TIR, arkasından gelen ve yasal sınır içinde 136 kilometre hızla giden otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yasal sınır içinde 136 kilometre hızla ilerlediği, TIR'ın otomobilden daha hızlı gittiği görüldü.

Kaynak: DHA
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Kocaeli, Körfez, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

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