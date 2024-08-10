TEM Otoyolu\'nda Kamyonet Devrildi, Trafik Yoğunluğu Oluştu

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TEM Otoyolu'nda tekstil malzemesi yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikameti Ataşehir yol ayrımında 34 TM 1921 plakalı kamyonetin sürücüsü, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Devrilen kamyonetin sürücüsü Hakan A. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kamyonet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetteki malzemeler çekiciye yüklendikten sonra araç, belediyeye ait vinçle yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.