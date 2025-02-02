TEM Otoyolu'nda Yangın: Hafif Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Yangın: Hafif Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi

TEM Otoyolu\'nda Yangın: Hafif Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bağcılar geçişinde motoru yanan hafif ticari araç, emniyet şeridinde durdurularak itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, aracın tamamını etkileyerek kullanılamaz hale getirdi.

02.02.2025 23:57  Güncelleme: 00:03
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TEM Otoyolu Bağcılar geçişinde motorundan duman çıkan hafif ticari aracın sürücüsü emniyet şeridinde aracı durdurdu. Motor kısmında başlayan yangın, aracın tamamına yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar 100. Yıl Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ramazan Yayla idaresindeki 34 FKM 17 plakalı hafif ticari aracın motorundan duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü Yayla, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Eşiyle birlikte araçtan inen Ramazan Yayla'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. Motor kısmından başlayan yangın, aracın tamamına yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda Yangın: Hafif Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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