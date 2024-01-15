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SANCAKTEPE'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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SANCAKTEPE'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

SANCAKTEPE, TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 5 otomobil karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik yoğunluğu oluştu ve polis ekipleri kontrol sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.01.2024 - 02:27,
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SANCAKTEPE, TEM Otoyolu üzerinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda Sancaktepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Sinan B.'nin kullandığı 34 DAF 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerle çarptı. Bu sırada arkadan gelen biri taksi olmak üzere 4 otomobil de kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, kontrollü şekilde trafik akışını sağladı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik, araçların kaldırılması ile normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SANCAKTEPE\'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: SANCAKTEPE'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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