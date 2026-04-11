Temizlik Görevlilerinin Eğlenceli Molası

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da temizlik görevlileri, oyun parkında tahterevalliyle stres attı, çocukluk anılarına döndü.

BURSA'da çocuk oyun parkını temizledikten sonra mola veren temizlik görevlileri, tahterevalliyle dakikalarca eğlenip, adeta çocukluklarına döndü. Mahallelinin çektiği cep telefonu görüntülerinde günün iş stresini çocuk gibi eğlenerek attıkları görülen işçilerden Enes Akbulut (33), "Mola saatinde canımız sıkıldı. Oturduk ve eğlendik. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Enes Akbulut ile Gülamir Taş (48), görev sahalarındaki Yunuseli Mahallesi'nde çocuk oyun parkını temizledikten sonra mola verdi. Dinlenmek için bank yerine tahterevalliyi tercih eden Akbulut ile Taş, dakikalarca eğlenip, adeta çocukluklarına döndü. Günün iş stresini ve yorgunluğunu çocuk gibi eğlenerek atan işçileri bir mahalle sakini cep telefonuyla görüntüledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, görüntüyü sanal medya hesabından, "Kentimizi güzelleştiren emek sadece çalışmakla değil, yüzlerdeki tebessümle de büyüyor. Temizlik İşleri ekip arkadaşlarımızın bu güzel anı, işlerine kattıkları gönül ve enerjinin en güzel göstergesi. İyi ki varsınız, iyi ki bu kente birlikte değer katıyoruz" mesajını paylaştı.

'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'

Mola saatinde çocukluklarına geri dönerek eğlendiklerini söyleyen Enes Akbulut, "Mola saatinde canımız sıkıldı. Oturduk ve eğlendik. Görüntüleri kimin çektiğini bilmiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. 11 yıldır bu işi yapıyorum ve hala enerjim yüksek" dedi.

'ÇOK EĞLENDİK'

İşini severek yaptığını söyleyen Gülamir Taş ise "Arkadaşım söyleyince biz de tahterevalliye bindik ve çok eğlendik. Başkanımızı çok seviyor ve işimizi de severek yapıyoruz. Kimin çektiğini bilmediğimiz görüntüleri bizde sanal medyada gördük" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:40:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.