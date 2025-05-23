Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü - Son Dakika
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Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü

Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
23.05.2025 13:20
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Adana'da belediyede temizlik personeli olarak görev yapan şahıs, yaptığı temizliği beğenmeyip tepki gösteren çay ocağı sahibini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı sorgusunda, "Bana sürekli küfredip, tepki gösteriyordu. Bana bıçak çekince elinden alıp, bıçakladım" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezi Mahallesi'nde 19 Mayıs saat 18.00 sıralarında vahşet yaşandı. Seyhan Belediyesi temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz (29) yaptığı temizliği beğenmeyerek tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık (60) ile tartışmaya başladı.

TEMİZLİK İŞÇİSİ ESNAFI ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hiçyakmaz, Gözaçık'ı karın, sırt ve kolundan bıçakladı. Gözaçık kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözaçık, dün yaşamını yitirdi.

"BANA KÜFREDİP TEPKİ GÖSTERİYORDU"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Hiçyakmaz, sorgusunda, "Bana sürekli küfredip, tepki gösteriyordu. Bana bıçak çekince elinden alıp, bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hiçyakmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    Toplumsal olarak bilerek ve kasıtlı olarak çökertiliyoruz her gün cinayet ve bu konuda hiçbir yasa çıkarmayan bir irade sizce iyi niyetli olabilirmi ? 1 0 Yanıtla
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