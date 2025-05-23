Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezi Mahallesi'nde 19 Mayıs saat 18.00 sıralarında vahşet yaşandı. Seyhan Belediyesi temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz (29) yaptığı temizliği beğenmeyerek tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık (60) ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hiçyakmaz, Gözaçık'ı karın, sırt ve kolundan bıçakladı. Gözaçık kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözaçık, dün yaşamını yitirdi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Hiçyakmaz, sorgusunda, "Bana sürekli küfredip, tepki gösteriyordu. Bana bıçak çekince elinden alıp, bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hiçyakmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)