Temmuz, Tarihin En Sıcak Ayı Olarak Kaydedildi - Son Dakika
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Temmuz, Tarihin En Sıcak Ayı Olarak Kaydedildi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan ölçümlere göre, temmuz ayı tarihin en sıcak ayı olarak kaydedildi. Küresel yüzey sıcaklığı 20. yüzyıl ortalamasının 1,21 derece üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları en sıcak temmuz ayını yaşarken Kuzey Amerika en sıcak ikinci temmuzunu gördü.

12.08.2024 22:48
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) ölçümlerine göre geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen "en sıcak temmuz" olarak kayıtlara geçti.

NOAA'dan yapılan açıklamada, temmuzda ölçülen ortalama küresel yüzey sıcaklığının 20. yüzyıl ortalamasının 1,21 derece üzerinde olduğu bildirildi.

NOAA'nın 175 yıllık küresel verilerine göre tarihin "en sıcak temmuzu", aynı zamanda üst üste en yüksek sıcaklıkların yaşandığı 14. ay oldu.

Açıklamada ayrıca, Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları kayıtlara geçen "en sıcak temmuz ayını" yaşarken Kuzey Amerika'nın da "en sıcak ikinci temmuzu" gördüğü belirtildi.

Öte yandan, aynı ayda ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları ise "en sıcak ikinci temmuz" olarak kaydedildi.

Ulusal Çevresel Bilgi Merkezinin (NCEI) küresel yıllık sıcaklık sıralaması tahminlerine göre 2024'ün kayıtlara geçen "en sıcak yıl" olma ihtimali yüzde 77 olarak belirlendi, en sıcak 5 yıl arasında yer alma olasılığı ise kesin görülüyor.

Kaynak: AA

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