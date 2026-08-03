Temmuzda Batı Şeria'da 2.256 Saldırı - Son Dakika
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Temmuzda Batı Şeria'da 2.256 Saldırı

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İsrail ordusu ve yerleşimcileri, Batı Şeria'da Filistinlilere 2.256 saldırı düzenledi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da temmuz ayında Filistinliler ve mülklerine 2 bin 256 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da geçen ay gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin bilgi verdi.

Şaban, "Batı Şeria'da Filistinliler ve mülklerine temmuz ayında İsrail ordusu 1458, İsrailliler ise 798 saldırı gerçekleştirdi." dedi.

Bu verilerin, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörü arasındaki açık işbirliğini ortaya koyduğunu belirten Şaban, saldırıların kapsamının genişletilmesine ve sonuçlarının sahada kalıcı fiili durumlara dönüştürülmesine imkan veren koruma ve desteğin İsrail ordusu tarafından sunulduğunu kaydetti.

Saldırıların kentlere göre dağılımı

Şaban, İsrail ordusunun geçen ayki saldırılarının 260'ının Ramallah ve El-Bire, 247'sinin Nablus, 190'ının Cenin, 185'inin Beytüllahim, 170'inin El Halil'de kayıtlara geçtiğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin temmuz ayındaki saldırılarının rekor düzeye ulaştığını kaydeden Şaban, saldırıların 228'inin Nablus, 212'sinin El Halil, 153'ünün Ramallah ve El-Bire illerinde yoğunlaştığını aktardı.

Şaban, 2026 yılının başından bu yana İsraillilerin gerçekleştirdiği toplam saldırı sayısının 4 bin 286'ya ulaştığını ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, saldırılarında 7 kişiyi öldürdü

İsraillilerin Nablus, Ramallah ve El-Bire'de geçen ay düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Şaban, bunlardan 4'ünün Nablus'un batısındaki Tel köyüne düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Şaban, can kayıplarının yanı sıra mülkleri ve tarım arazilerini hedef alan ihlallere dair de açıklama yaptı.

İsraillilerin 3 bin 241'i zeytin olmak üzere 5 bin 27 ağacı söktüğünü, zarar verdiğini ya da zehirlediğini aktardı.

Filistinli yetkili, İsraillilerin, tarım arazileri ve mülklerine 440 saldırı gerçekleştirdiğini, Filistinlilere ait mülklerin gasbedilmesi ve çalınmasına ilişkin 23 ihlalin kaydedildiğini vurguladı.

Kaçak ve yasa dışı yerleşimler, yıkımlar

Şaban, ayrıca İsraillilerin temmuz ayında çoğu tarım ve hayvancılık amacıyla olmak üzere yoğunlukla Nablus, Ramallah, El-Bire ve El Halil'de 29 yeni kaçak yerleşim kurmaya çalıştığını ifade etti.

İsrail makamlarının temmuz ayında yaklaşık 831 dönüm Filistin arazisine el koymak üzere 31 askeri emir çıkardığına dikkati çeken Şaban, İsrail askerlerinin 80 yıkım gerçekleştirdiğini; bu yıkımlarda 80'i ikamet edilen ev olmak üzere 165 yapının hedef alındığını belirtti.

Şaban, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimleri genişletmek amacıyla 1172 dönümlük Filistin arazisi üzerinde 1128 yeni yasa dışı konut inşasını öngören 26 imar planı üzerinde çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Temmuzda Batı Şeria'da 2.256 Saldırı - Son Dakika

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