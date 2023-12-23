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Tendürek Geçidi kar yağışı ve tipinden dolayı geçici olarak ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Tendürek Geçidi kar yağışı ve tipinden dolayı geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Van'ın Çaldıran ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çaldıran-Doğubayazıt Devlet Yolu'nun Tendürek Mevkii'nin yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Tendürek Geçidi kar yağışı ve tipinden dolayı geçici olarak ulaşıma kapatıldı
23.12.2023 - 20:43,  Güncelleme: 20:44
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Tendürek Geçidi kar yağışı ve tipinden dolayı geçici olarak ulaşıma kapatıldı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesi sınırları içerinde bulunan Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Çaldıran-Doğubayazıt Devlet Yolu'nun Tendürek Mevkii yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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