Tenerife'de Hantavirüs Tahliyesi Başladı
10.05.2026 12:57
MV Hondius gemisindeki hantavirüs vakaları nedeniyle yolcular, Tenerife'den havalimanına tahliye ediliyor.

İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na gelen hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisindeki yolcuların, limandan havalimanına tahliyesi başladı.

Limanın içine giren ancak karaya bağlanmasına izin verilmeyen MV Hondius gemisi, liman girişinde demir attı.

Gemiye, ilk olarak İspanya Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği, olası bir bulaşma riskine karşı beyaz önlük giyen, bone ve FFP2 tipi maske takan doktorlar girdi.

Yolcuların ve mürettebatın sağlık kontrolünden geçmesinden sonra gemiden ilk indirilenler 14 İspanyol yolcu ile Cabo Verde'de gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı oldu.

MV Hondius gemisi karaya bağlanmadığından Liman Müdürlüğüne ait bir tekneyle gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi karaya çıkartıldı.

Olası bir virüs bulaşma riskine karşı koruma kıyafetleri giydirilen yolcuların sadece küçük bir valiz almalarına izin verildiği belirtildi.

Karada pasaport işlemleri yapılacak 15 kişinin, daha sonra Askeri Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı otobüsle havalimanına götürüleceği kaydedildi.

Şimdiye kadar yapılan testlerde hantavirüsle ilgili asemptomatik (belirti göstermeyen) olan söz konusu 15 kişinin Tenerife'den İspanya devletine ait bir uçakla Madrid'e götürüleceği ve Gomez Ulla Askeri Hastanesinde karantinaya alınacakları bildirildi.

İspanyol basınına açıklama yapan yetkililer, bir süredir zaten gemide karantinada olan 15 kişinin hastanede kaç gün karantinada tutulacaklarının henüz belli olmadığını, ilk aşamada bir haftalık gözetim olacağını, semptom taşıyan çıkması halinde özel bölüme alınacağını söyledi.

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia: Gemideki herkes asemptomatik

Diğer yandan Tenerife'de olan Sağlık Bakanı Monica Garcia, gemideki herkesin asemptomatik olduğunu söyledi.

Yolcuların ve mürettebatın ülkelerine gönderilmeleri için Hollanda, Almanya, Belçika, İrlanda, İngiltere, ABD, Yunanistan, Fransa ve Türkiye'ye (gemideki 3 Türk vatandaşı için) uçak kalkacağını kaydeden Bakan Garcia, en son uçağın yarın sabah Avustralya'ya hareket etmek üzere programlandığını duyurdu.

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından geminin bir grup mürettebat ile birlikte Tenerife'den ayrılarak Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na doğru hareket etmesi öngörülüyor.

Gemide bulunan 23 ülkeden 150'ye yakın yolcu ve mürettebatın ülkelerine gönderilmelerinde sorun yaşanması halinde Avrupa Birliği'nin (AB) gönderdiği iki uçağın ve Norveç'ten gelen ambulans uçağın da her türlü olasılığa karşı Tenerife havalimanında bekletildiği bilgisi paylaşıldı.

İspanya hükümeti yetkilileri, limandan havalimanına her transferin yaklaşık on dakika sürmesinin beklendiğini, uçakların hazır olmadan yolcuların gemiden çıkartılmayacağını ve sivil halkla hiçbir temasın olmayacağını bildirmişti.

Gemideki hantavirüs vakaları

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan tarihlerinde Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplam 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Gemi, Santa Elena'ya geldiğinde 30 kadar yolcu burada inmiş, hayatını kaybeden yolcunun cesedi ve semptom bulunan Hollandalı eşi de gemiden tahliye edilmişti.

Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile birlikte 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius'un, Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Cabo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un, Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

