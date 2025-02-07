Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Adıyaman'da Anma Programına Katıldı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen anma programına katıldı.

Başkan Ataç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında felaketin en çok etkilediği illerden Adıyaman'a gitti. Başkan Ataç burada Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen anma programına katıldı. Program kapsamında Adıyaman Belediyesi ve deprem şehitliği ziyaret edildi. Deprem şehitliğinde karanfiller bırakılarak hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Ataç, deprem şehitliğinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mimar Sinan Kültür Parkı'nda yapılan Çok Amaçlı Salon ve Nikah Salonu'nun temel atma törenine de katıldı.