Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçeleri\'nde Sebze Yetiştiren Vatandaşlar Mutlu

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin Gönüllü Bahçeleri'nde sebze yetiştiren vatandaşlar, toprakla uğraşmanın keyfini sürüyor. Batıkent Gönüllü Bahçeleri'nde 26 çeşit sebze yetiştirmeyi başaran emekli Güler ailesi de çok mutlu olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak vatandaşlarımıza fayda sağlayan, iyi hissettiren çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 noktada emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere hizmete açılan Gönüllü Bahçeleri, vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor. Batıkent Gönüllü Bahçeleri'nde sebze yetiştirerek vakit geçiren Nurten ve Metin Güler çifti de kendilerine ayrılan alanda 26 çeşit ürün elde etti. Emeklilik hayatlarını toprağa emek vererek değerlendiren Güler ailesi, Belediye'nin bahçelerde sağlanan imkanlardan ve fide desteğinden dolayı çok memnun olduklarını belirtti. Nurten ve Metin Güler, Belediye Başkan Ahmet Ataç'ı da makamında ziyaret ederek yetiştirdikleri ürünlerden armağan etti.

"Bitkiler insanın çocuğu gibi oluyor"

Metin Güler yaptığı değerlendirmede, Gönüllü Bahçeleri'nde vakit geçirmekten çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"2021 yılında emekli olup memleketimiz Eskişehir'e döndük. Mayıs ayında Ahmet Başkanımız ekibi ile birlikte burada bizlere fide dağıttı. Benim kendi yetiştirdiğim ata tohumlarının fideleri ile Ahmet Hoca'mın verdiği fidelerin hepsi burada yetiştirilmiş durumda. Bahçemizde 26 çeşit ürünümüz var. Domates, biber, patlıcan, bal kabağı, kızartmalık kabak, kavun, karpuz, 2 çeşit süs kabağı, bakla, pırasa, bezelye, nane, semizotu, brokoli gibi birçok çeşit var. Emek verince bitkiler insanın çocuğu gibi oluyor. Her sabah 6 gibi burada oluyorum ve sulama yapıyorum. Ardından burada jimnastik de yapıyorum, çok temiz bir hava oluyor. Akşama doğru da eşimle birlikte geliyoruz ve her bitki ile tek tek ilgileniyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederim, burası ile çok güzel ilgileniyor. Fide, tohum katkıları çok önemliydi. Hepsi çok kaliteli. Biz de kaliteli ürün alıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Müthiş bir duygu"

Nurten Güler ise "Burası bize o kadar çok şey verdi ki… Arkadaşlık ve komşuluk ilişkisi, toprağa dokunmak, insanın tüm kötü enerjisini alıyor. Hayat dolu pozitif bir insan haline geliyoruz. Ürünlerimizi aldıkça, organik ve ata tohumundan elde ettiğimiz sebzeler ile yemek yaptıkça mutluluğum 2 kat artıyor. Çok güzel, çok mutlu oluyoruz. Tohum olarak başlıyor sonra fide haline getiriyorsunuz, toprakla buluşturuyorsunuz. Ürün haline getirip topladığınızda, birine ikram etmek ve kendinizin tüketmesi müthiş bir duygu. Buradaki ortam, insanların iletişimi, yardımlaşması, destek çok güzel. Kimin yardıma ihtiyacı varsa herkes koşuyor, birisi çay demleyince komşularını davet ediyor. Bize böyle bir ortam sağladığı için Ahmet Başkanımıza sonsuz teşekkürler. Fidelerimizi dağıttı, biz de üstümüze düşeni yapıp toprakla buluşturduk" diye konuştu.

"Vatandaşımız Gönüllü Bahçeleri'ni çok seviyor"

Başkan Ataç da ziyaretlerinden dolayı Güler ailesine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Tepebaşı Belediyesi olarak toprağa dokunmanın, insana çok iyi geldiğine inanıyoruz. İçinde doğa, çevre, toprak, üretim olan işleri çok seviyor ve bu projeleri keyif duyarak hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Gönüllü Bahçeleri'miz de bizim için çok değerli bir proje ve hemşehrilerimizin yoğun talebi var. Vatandaşımız Gönüllü Bahçeleri'ni çok seviyor. Gönüllü Bahçelerinden Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, emekli, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımız faydalanıyor. Toplam 52 bin 543 m²'lik 4 adet Gönüllü Bahçeleri'mizden 158 engelli, 186 emekli, 17 gazi, 6 gazi yakını ve 7 şehit yakını olmak üzere toplam 374 vatandaşımız faydalanıyor. Bugün de kendilerine ayrılan alanı son derece verimli şekilde değerlendiren Güler ailesi ile bir araya geldik. Gerçekten çok kaliteli ve lezzetli ürünler elde etmişler, kendilerini kutluyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak vatandaşlarımıza fayda sağlayan, iyi hissettiren çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."