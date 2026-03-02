Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de görev yapan mahalle muhtarları ile Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Ataç, 10 yılda iftar sofralarında 850 bin vatandaşla buluştuklarını söyledi.

Tepebaşı Belediyesi'nin ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları kapsamında Eskişehir genelinde görev yapan mahalle muhtarları Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen programda buluştu.

İftar programına Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP Tepebaşı Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı, meclis üyeleri, muhtar derneklerinin yöneticileri ile muhtarlar katıldı.

Programda muhtarlara hitap eden Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin iftar programları konusunda deneyimli olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Muhtarlık yapmak kolay değil"

"10 yılda Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği iftar sofralarında 850 bin vatandaşlımızla buluştuk. Bu bizler açısından gurur duyulacak bir şey. Ama iftar sofrasını daha çok sokaklarımızda tanıdık. İftar sofralarına oturan komşular birbirini tanıdı. Kurulan bu kardeşlik sofralarında hem sosyalleşiyor hem de dini ritüeller yerine getiriyoruz. Muhtarlarım hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz mahallenizden, ilçenizden geldiniz. Soframızı şenlendirdiniz. Burada dayanışma oldu, birliktelik oldu ve omuz omuza olduk. Biz iktidar için her şeye hazır olduğumuzu gösterdik. Muhtarlık yapmak kolay değil. Sizler bizlerin mahallelerde gözümüz kulağımızsınız. Siz bizi her zaman doğru yönlendirirsiniz. Bu da bizim sizlerle birlikte rahat çalışmamızı sağlıyor. İlçelerinize, mahallelerinize dönerken hemşehrilerimize kucak dolusu sevgilerimizi iletmenizi istiyorum."

Ünlüce de "Bugün bizleri burada bir araya getiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve kıymetli ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Siz değerli muhtarlarımızın üstlendiği görevin ne denli önemli ve anlamlı olduğunun farkındayız. En küçük yerel birimlerden başlayarak ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte mahallelerimizin tüm sorunlarını çözmek, vatandaşlarımızın dertlerine çare üretmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu süreçte omuz omuza, aynı hedefe yürüyen yol arkadaşlarıyız. Bu dayanışma ve iş birliği ruhu sayesinde daha güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımızsınız. Önümüzdeki üç yıl boyunca da aynı kararlılıkla, kol kola yürümeye; şehrimiz ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP'li Süllü, "Ramazan'ın bereketini, dayanışmasını sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Ben hayırlısıyla bayrama erişmeyi diliyorum" dedi.

Yalaz, "Bugün bu iftar sofrasında silzelr birlikte olmaktan mutluyuz. Bizleri bu sofrada buluşturan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dökmeci, "Bizim burada hep birlikte olmamızı sağlayan Tepebaşı Belediye başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Hepimizin Ramazan'ı mübarek olsun. Allah birliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Tokathan Mahalle Muhtarı Resmiye Töre Beşikçi ve Mutalip Emirler Mahalle Muhtarı Okan Kazan da yaptıkları konuşmada düzenlenen iftar programından dolayı ve belediye hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.