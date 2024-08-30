Tepebaşı Belediyesi Büyük Zafer Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Büyük Zafer Konserleri Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Büyük Zafer konserleri, vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Konserlerde sanatçılar şarkı ve marşlar seslendirirken, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da mahalle sakinleriyle birlikte eşlik etti.

30.08.2024 13:24  Güncelleme: 14:08
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(ESKİŞEHİR)- Büyük Zafer'in 102'nci yılı dolasıyla Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen konserler vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor.

Tepebaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla iki gün sürecek  konser programın ilk gününde Fevzi Çakmak Belde Evi yanında bulunan amfi alanında Şebnem Sezer; Çamlıca Deneyimli Kafe'nin üstündeki alanda Gözde Öksüz konser verdi. Uluönder Belde Evi'nin yanındaki amfi alanında ise İlayda Çepni sahne aldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da konser alanında mahalle sakinleri ile birlikte sanatçıların seslendirdiği şarkı ve marşlara eşlik etti.

Konser programlarında konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Dumlupınar'da 26 Ağustos 1922'de günün ilk ışıklarıyla 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' komutuyla başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos günü Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zaferle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümünde de milletçe aynı coşku ve heyecanı paylaşıyor, Ata'mıza olan sevgi ve özlemi hep birlikte yüreğimizde hissediyoruz. Bizler de 30 Ağustos ruhunu yaşatarak, ülkemizi ve kentimizi daha da ileriye götürmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün açtığı bu yolda, Ata'mızın ilke ve hedeflerinden sapmadan, gençlerimizin gelecek adına umutlu olması için çalışıyoruz. Kadınlarımızın yüzünün güldüğü, Eskişehirlilerin mutlu ve huzurla yaşadığı, çağdaş, aydınlık, özgür, demokratik bir Türkiye için çalışıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Büyük Zafer Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika
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