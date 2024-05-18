Tepebaşı Belediyesi, Gençlere Özel Konser Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı Belediyesi, Gençlere Özel Konser Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere özel bir etkinlik düzenledi. Konserde sevilen müzik grubu Piiz sahne aldı ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç gençlere seslendi.

18.05.2024 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği konserde sevilen müzik grubu Piiz, Eskişehirlilerle buluştu. Konserde gençlere seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bugün Türkiye'de gençlerimize çok ihtiyacımız var. Öncelik her zaman gençlerimizin. Biz gençlerimizle eğlenmeyi de ağlamayı da gülmeyi de biliriz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere özel bir etkinlik düzenledi. Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'ndeki Kum Saha Bağlar Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Dj performansının ardından sevilen müzik grubu Piiz sahne aldı. Şarkılar eşliğinde keyifli bir akşam yaşayan Eskişehirliler, ellerindeki bayraklar ile marşlara eşlik etti.

BAŞKAN ATAÇ: "GENÇLERİMİZE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Konserde sahneye çıkarak gençlere seslenen Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Bu konserimiz için bu güzel mekanı seçmemizin sebebi, gençlerimizin çok seviyor olması. Sevgili Serhat ve Piiz grubu çok değerli. Dışardaki sanatçılarımız da çok kıymetli fakat biz şehrimizdeki sanatçıları yaşatalım istiyoruz. Tasarruftan bahsedenler var ama tasarrufun t'sini bilmiyorlar. Biz Eskişehir'de hep tasarruf ile buralara geldik. Öncelik her zaman gençlerimizin. Biz gençlerimizle eğlenmeyi de ağlamayı da gülmeyi de biliriz. Önümüzde 19 Mayıs var, O büyük lider Mustafa Kemal Atatürk o kadar ileri görüşlü ki 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan ettiği gibi 19 Mayıs'ı da gençlerimize emanet etmiş. Bütün ümidinin gençlikte olduğunu söylüyor. Bugün Türkiye'de gençlerimize çok ihtiyacımız var. El ele, omuz omuza, yan yana, bir yumruk olup beraber olacağız. Atatürk'ümüze yakışır bir gençlik olarak, bir Eskişehir olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayalım. Yolumuz açık olsun sevgili gençler..."

Etkinliğe katılan gençler de Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Gençlik, Spor, Müzik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, Gençlere Özel Konser Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:53 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:14:53. #1.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, Gençlere Özel Konser Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement