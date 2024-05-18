Tepebaşı Belediyesi, Gençlere Özel Konser Düzenledi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği konserde sevilen müzik grubu Piiz, Eskişehirlilerle buluştu. Konserde gençlere seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bugün Türkiye'de gençlerimize çok ihtiyacımız var. Öncelik her zaman gençlerimizin. Biz gençlerimizle eğlenmeyi de ağlamayı da gülmeyi de biliriz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere özel bir etkinlik düzenledi. Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'ndeki Kum Saha Bağlar Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Dj performansının ardından sevilen müzik grubu Piiz sahne aldı. Şarkılar eşliğinde keyifli bir akşam yaşayan Eskişehirliler, ellerindeki bayraklar ile marşlara eşlik etti.

BAŞKAN ATAÇ: "GENÇLERİMİZE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Konserde sahneye çıkarak gençlere seslenen Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Bu konserimiz için bu güzel mekanı seçmemizin sebebi, gençlerimizin çok seviyor olması. Sevgili Serhat ve Piiz grubu çok değerli. Dışardaki sanatçılarımız da çok kıymetli fakat biz şehrimizdeki sanatçıları yaşatalım istiyoruz. Tasarruftan bahsedenler var ama tasarrufun t'sini bilmiyorlar. Biz Eskişehir'de hep tasarruf ile buralara geldik. Öncelik her zaman gençlerimizin. Biz gençlerimizle eğlenmeyi de ağlamayı da gülmeyi de biliriz. Önümüzde 19 Mayıs var, O büyük lider Mustafa Kemal Atatürk o kadar ileri görüşlü ki 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan ettiği gibi 19 Mayıs'ı da gençlerimize emanet etmiş. Bütün ümidinin gençlikte olduğunu söylüyor. Bugün Türkiye'de gençlerimize çok ihtiyacımız var. El ele, omuz omuza, yan yana, bir yumruk olup beraber olacağız. Atatürk'ümüze yakışır bir gençlik olarak, bir Eskişehir olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayalım. Yolumuz açık olsun sevgili gençler..."

Etkinliğe katılan gençler de Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.