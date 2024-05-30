Tepebaşı Belediyesi Kadınlara Aikido Eğitimleri Sunuyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin kadınlar için düzenlediği Aikido eğitimleri devam ediyor. Eğitimlere katılan kadınlar, spor yaparken kendilerini korumayı öğrenerek özgüven de kazanıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kadınlara yönelik önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde haftada 2 gün düzenlenen ve her yaştan bireyin katılabildiği Aikido eğitimleri devam ediyor.

15 kadının katıldığı eğitim uzman eğitmen gözetiminde gerçekleştiriliyor. Aikido'nun ruh sağlığını olumlu etkilemesi, stresi önlemesi ve doğru yöntemlerle nefes almayı sağlaması gibi faydaları dikkat çekiyor.

Eğitime katılan kursiyerler, memnuniyetlerini şöyle dile getirdi:

-Nuray Durmaz Erol(42): "3-4 aydır eğitim alıyoruz. Aikido ile hız kullanmadan içimizdeki enerjiyi yönlendirerek karşı tarafı ekarte etmeye çalışıyoruz. Bana sakinlik, daha çeviklik ve daha hızlı olmayı, hızlı olurken de yavaş hareket etmeyi öğretti. Tepebaşı Belediyesi bu konuda kadınlara çok destek oluyor. Eskişehir genelinde bu tür kursları bulmak çok zor oluyor. Bu konuda Tepebaşı Belediyesi önde ve kadınlara destek oluyor. Kadınlara da bu tür kurslara katılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü dışarıda nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için kendini savunmak adına öğrenebilecekleri en güzel spor dalı. Psikolojik açıdan da kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Özgüveniniz yüksek oluyor ve kendimize güvenimiz geliyor. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde birçok kadın kendini savunmayı, kendini korumayı, kendilerine özgüven edinmeyi öğreniyor."

-Nesihe Küsen(33): "Aikido'yu çocukluğumda çok hayalini kurmuş ve kurslara katılmak istemiştim. O zamanlar böyle kurslar yaygın değildi. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Buraya kızımla birlikte geliyoruz. Aikido bana o kadar çok şey öğretti ki Japon dövüş sanatlarının içinde olmak, onların kültürlerinin izlerini görmek, onların nasıl davrandığını hissetmek büyük katkı sağladı. Şu an artık kendine daha güvenen, sokakta dolaşırken kendimi savunabileceğime inandığım bir spor dalının içinde bulundum. Herkese Aikido'yu tavsiye ediyorum."

-Ayça Duzçu(13): "Buraya arkadaşımla geliyorum. Geldiğim için çok mutluyum. Daha önceden dövüş sanatları ilgimi çekmişti. Aikido da benim için çok güzel oldu. Tepebaşı Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Geldiğimden beri kendimi daha güvenli ve huzurlu hissediyorum. Sokakta başıma bir şey gelirse kendimi savunabileceğimi hissediyorum. İyi ki gelmişim. Bana özgüven kazandırıyor."

-Ecrin Küsen(13): "Aikido sporu çok güzel. Japon kültürünü öğrenmiş oluyorum. Kursa Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medya hesabında gördüğüm afiş sayesinde başladım. Kendimi korumayı öğreniyorum. Japon kültürünü de merak ediyorum. Geldiğim için çok mutluyum."

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün aikido ve diğer etkinlikleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 324 25 22 numaralı telefonla yetkililere ulaşabiliyor.