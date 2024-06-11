Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı'nda Yardımseverlere Köprü Olacak

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, bu Kurban Bayramı'nda da bağış yapmak isteyen yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Aşevi, Kurban Bayramı'nda yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getirecek. Aşevi'nin uzman personeli tarafından hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara teslim edilecek.

Vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi'ne kurban bağışında da bulunabilecek. Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetleri hakkında ve kurban bağışı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'ne nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar ise Vakıfbank Eskişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Merkezi Bağış hesabına; TR28 0001 5001 5800 7300 8781 65 IBAN numarası ile bağışta bulunabilecek.