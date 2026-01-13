Tepebaşı Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
Tepebaşı Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

13.01.2026 10:27  Güncelleme: 11:18
Tepebaşı Belediyesi, memur ve sözleşmeli personeli için sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Sözleşme kapsamında 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2027 arasında sosyal denge ödemeleri en üst sınırdan uygulanacak.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi memur ve sözleşmeli personelini kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile sosyal denge ödemeleri, 120 puan üzerinden uygulanacak.

Sosyal denge sözleşmesi, Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende, TÜM-BEL-SEN Eskişehir Şube Başkanı Gerçek Bilyaz İzgü ile Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye arasında imzalandı.

Sözleşme kapsamında 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olmak üzere sosyal denge ödemeleri 120 puan üzerinden en üst sınırdan uygulanacak. Bu doğrultuda belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele, brüt 15 bin 821,73 TL sosyal denge ödemesi yapılacak. Sözleşme, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde görev yapan 346 memur ve sözleşmeli personeli kapsıyor.

Çalışanlardan alkışlı destek

Sözleşmenin imzalanmasının ardından salonda bulunan çalışanlar, alkışlarla memnuniyetlerini dile getirirken, emeği ve alın terini gözeten bu uygulamanın motivasyonu artıracağını ve iş barışına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Böylesine güzel bir vesileyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımızın yıllardır benimsediği bakış açısını hepiniz biliyorsunuz. Personelimizin hak ettiği karşılığı alması için, gerek maddi gerek manevi anlamda her türlü değerin verilmesine her zaman önem verdi, bundan sonra da aynı anlayışla devam edilecek. Sosyal denge sözleşmesi yalnızca parasal bir düzenleme değildir; aynı zamanda çalışanın emeğine saygı duyan bir kurum kültürünün de ifadesidir. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülke olarak ekonomik açıdan zor bir dönemden geçiyoruz. Bu sözleşmenin, çalışanlarımız için bir nebze de olsa nefes almaya vesile olmasını temenni ediyorum."

TÜM-BEL-SEN Eskişehir Şube Başkanı Gerçek Bilyaz İzgü ise "Belediyemizde yasal sınır ve en üst sınır olan yüzde 120'den imzalıyoruz ve başkanlarımız bizi destekliyorlar. Biz de sendika olarak her alanda her türlü hakkımızı almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Memur, Son Dakika

