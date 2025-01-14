Tepebaşı Belediyesi'nde Trafik Güvenliği Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nde Trafik Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

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Tepebaşı Belediyesi'nde görevli şoförler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Trafik Güvenliği ve Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' temalı eğitim seminerine katıldı. Eğitimde, ambulansların geçiş önceliği ve fermuar sistemi ile yol verme konuları üzerinde duruldu.

14.01.2025 11:02  Güncelleme: 11:10
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nde görevli şoförler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Trafik Güvenliği ve Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" temalı eğitim seminerine katıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nde görevli araç şoförleri için "Trafik Güvenliği ve Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" temalı eğitim semineri düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 112 Acil Sağlık sisteminin önemini vurgulamak, trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine ve fermuar sistemiyle yol verilmesi konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda eğitim gerçekleştirildi.

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından verilen eğitimde sürücülere, fermuar sistemi ile ambulanslara yol verme, geçiş koridoru oluşturma konusunda bilgi verildi. Seminerde, şoförlerden gelen sorular da yanıtlandı.

Tepebaşı Belediyesi\'nde Trafik Güvenliği Eğitimi Düzenlendi
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Eğitim, Sağlık, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nde Trafik Güvenliği Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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