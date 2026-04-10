Tepebaşı Belediyesi'nden 10 Nisan Polis Haftası Dolayısıyla Şehit Polisler İçin Camilerde Çorba İkramı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından camilerde cuma namazı çıkışında, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit olan polisler anısına sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit olan emniyet mensupları anısına Yayla Cami, Hacı Zeynep Cami, Hacı Kadir Cami, İlahiyat Cami ve Fatih Cami'de cuma namazı sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.