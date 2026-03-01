Tepebaşı Belediyesi'nden Gündüzler Mahallesi'nde İftar Programı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Gündüzler Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği programa Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Gündüzler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Ataç, mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşarak istek ve talepleri dinledi. Ramazan ayında paylaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığını belirten Ataç, vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi. Gündüzler Mahallesi sakinleri, düzenlenen programdan dolayısıyla Ataç'a ve ekibine teşekkür etti.

Vatandaşlarla sohbet etti

İftar programı sonrasında Ataç, vatandaşlar ile birlikte mahalle kahvehanesinde çay eşliğinde sohbet etti. Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan Filiz Arıcı'ya parti rozetini taktı.