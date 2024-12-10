Tepebaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği

Tepebaşı Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik beslenme desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, projeye olan ihtiyacın zorlu ekonomik koşullar nedeniyle arttığını belirtti.

10.12.2024 14:43
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımız öncelikli olmak üzere tüm imkanlarımızla halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği sürüyor. Nihal-İsmail Aşevi ekipleri tarafından hazırlanan öğünler, yine belediye çalışanları tarafından öğrencilere ikram ediliyor. Hazırlanan beslenmenin yanında çocuklara ceviz, badem ve kuru kayısı gibi besleyici gıdalar da veriliyor. Öğünler, okul girişlerinde açılan stantlar ile çocuklara ulaştırılıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın desteği ile geçen eğitim öğretim döneminde Tepebaşı bölgesindeki okullarda başlayan beslenme desteğinden 25 bin 575 öğrenci yararlandı.

"Tüm imkanlarımızla halkımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da projenin, zorlu ekonomik şartlar ile birlikte çok değerli olduğunu ifade ederek, "Günümüz ekonomisinde vatandaşlarımızın ne kadar zorlandığını çok iyi biliyoruz. Ne yazık ki enflasyon, ağırlaşan hayat şartları, giderek derinleşen ekonomik kriz tüm toplumumuzu derinden etkiliyor. Çocuk okutan anne ve babalarımızın da çektiği zorlukların farkındayız. Bu hassasiyet ile hayata geçirdiğimiz ilkokul öğrencilerimize beslenme desteği çalışmamız, büyük bir ilgiyle ile devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımız öncelikli olmak üzere tüm imkanlarımızla halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, beslenme desteğinin Tepebaşı bölgesinde her gün farklı bir okulda öğrencilere ulaştırılarak tüm bölgeye hizmet verileceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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