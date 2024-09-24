Tepebaşı Belediyesi\'nden Üniversite Sınavına Hazırlık Kursları

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, üniversite sınavına girecek gençler için hazırlık eğitimleri düzenliyor. Ücretsiz olarak verilecek eğitimler arasında Türkçe, edebiyat, matematik ve geometri dersleri yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi, gençlerin eğitimlerini desteklemeye devam ediyor.

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde üniversiteye hazırlık eğitimleri için kayıtlar, 25 Eylül Çarşamba günü online olarak yapılacak. Türkçe, edebiyat, matematik ve geometri dersleri kapsamında verilecek eğitimler, ücretsiz olarak düzenlenecek.

Kurslar hakkında bilgi almak isteyenler, belediyeye ulaşarak, ayrıntıları öğrenebilecek.