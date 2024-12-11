Tepebaşı Belediyesi'ne BEBKA'dan Destek - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'ne BEBKA'dan Destek

Tepebaşı Belediyesi, 'Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Hazırlanmasına Yönelik Kapasite Geliştirme Projesi' ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) destek almaya hak kazandı. Proje, belediyenin sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması için eğitim ve danışmanlık hizmetleri içerecek.

11.12.2024 14:43
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Hazırlanmasına Yönelik Kapasite Geliştirme Projesi", Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında eğitim planlaması yapmak ve paydaş görüşlerini almak üzere danışmanlık alınan firma yürütücülüğünde saha çalışması gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi örnek proje ve çalışmaları ile destek almaya devam ediyor. Son olarak "Tepebaşı Belediyesi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Hazırlanmasına Yönelik Kapasite Geliştirme Projesi" ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na (BEBKA) yapılan başvuru sonucunda destek almaya hak kazanıldı. Proje kapsamında belediyenin kurumsal sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasına yönelik eğitmen eğitimi, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, finansal raporlama ve kurumsal yönetim konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması planlanıyor.

Proje kapsamında ilk eğitim, DETA Danışmanlık tarafından Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Faaliyetlerin yapılması için belediye bünyesindeki her bir müdürlükten görevlendirilen sürdürülebilirlik sorumlularına eğitim verildi. Eğitimde paydaş görüşleri alınarak, danışmanlık alınan firma yürütücülüğünde saha çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'ne BEBKA'dan Destek - Son Dakika

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